The nominations for the 24th Lux Style Awards are out
The event will feature 28 categories of viewers' and critics' choice awards alongside a lifetime achievement for extraordinary contributions.
Images Staff
04 Dec, 2025

The nominations for the 24th annual Lux Style Awards are here! The awards, set to take place in Karachi on December 11, are extra special, being the first to be held in person since Lux stopped hosting its signature event due to the Covid-19 pandemic in 2020.

The nominations are divided into viewers’ and critics’ choice awards. A total of 28 different awards have been announced across television, film, music, fashion and digital content creation.

So, without further ado, the nominees are:

Drama

Actor of the Year - Female (Viewers’ choice)

  • Durefishan Saleem - Ishq Murshid
  • Durefishan Saleem - Khaie
  • Hania Aamir - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Sajal Aly- Zard Patton Ka Bunn

Actor of the Year - Male (Viewers’ choice)

  • Bilal Abbas - Ishq Murshid
  • Danish Taimoor - Jaan Nisar
  • Fahad Mustafa - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Imran Ashraf - Namak Haram

Best Original Soundtrack (Viewers’ choice)

  • Iqtidar
  • Kabhi Main Kabhi Tum - ‘Chal Diye Tum Kahan’
  • Kabhi Main Kabhi Tum - ‘Sajna Da Dil Torya’
  • Zard Patton Ka Bunn

Best TV Long Serial (Viewers’ choice)

  • Adawat - ARY Digital
  • Baby Baji Ki Bahuain - ARY Digital
  • Hasrat - ARY Digital
  • Tark e Wafa - ARY Digital

Play of the Year (Viewer’s’ choice)

  • Kabhi Main Kabhi Tum - ARY Digital
  • Kaffara - Geo Entertainment
  • Khaie - Geo Entertainment
  • Ishq Murshid - HUM TV

Best Ensemble Play (Critics’ choice)

  • Dunya Pur - Green Entertainment
  • Kabhi Main Kabhi Tum - ARY Digital
  • Noor Jahan - ARY Digital
  • Zard Patton Ka Bunn - HUM TV

Emerging Talent of the Year (Critics’ choice)

  • Khushhal Khan - Dunyapur
  • Naeema Butt - Inspector Sabiha
  • Sahar Hashmi - Zulm
  • Shaheera Jalil Albasit - Burns Road kay Romeo Juliet

TV Director of the Year (Critics’ choice)

  • Badar Mehmood - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Musaddiq Malek - Noor Jahan
  • Saife Hasan - Zard Patton Ka Bunn
  • Syed Wajahat Hussain - Khaie

TV Play of the Year (Critics’ choice)

  • Ishq Murshid - HUM TV
  • Jafaa - HUM TV
  • Khaie - Geo Entertainment
  • Zard Patton Ka Bunn - HUM TV

TV Play Writer of the Year (Critics’ choice)

  • Farhat Ishtiaq - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Mustafa Afridi - Zard Patton Ka Bunn
  • Saqlain Abbas - Khaie
  • Zanjabeel Asim Shah - Noor Jahan

Film

Film Actor of the Year - Male (Viewers’ choice)

  • Imran Ashraf - Kattar Karachi
  • Samar Jafri - Na Baligh Afraad
  • Talha Anjum - Kattar Karachi
  • Usama Khan - Nayab

Film Actor of the Year - Female (Viewers’ choice)

  • Ayesha Omar - Taxali Gate
  • Kinza Hashmi - Kattar Karachi
  • Kubra Khan - Abhi
  • Yumna Zaidi - Nayab

Film of the Year (Viewers’ choice)

  • Glassworker
  • Kattar Karachi
  • Na Baligh Afraad
  • Nayab

Film Director of the Year (Critics’ choice)

  • Abdul Wali Baloch - Kattar Karachi
  • M Shahzad Malik - Leech
  • Umair Nasir Ali - Nayab
  • Wajahat Rauf - Daghabaaz Dil

Music

Artist of the Year (Viewers’ choice)

  • Hamza Malik ft Laiba Khurram - ‘LOCO’
  • Hasan Raheem - ‘Radha’
  • Sarim Saeed - ‘Haal’
  • Talha Anjum - ‘Departure Lane’

Emerging Artist of the Year (Viewers’ choice)

  • Junaid Kamran Siddique - ‘Sada Ashna’
  • Nayyab - ‘Dil Wali Gall’
  • Nayyab - ‘Maa’
  • Yamna Irfan and Haadi Uppal - ‘Jaaniye’

Song of the Year (Viewers’ choice)

  • Aashir Wajahat, NAYEL, Nehaal Naseem - ‘Sadqay’
  • Coke Studio - ‘Jhol’
  • Hamza Malik ft. Laiba Khurram - ‘LOCO’
  • Junaid Kamran Siddique - ‘Sada Ashna’

Music Producer of the Year (Critics’ choice)

  • Abbas Ali Khan - ‘Mera Sara Tu’
  • Ahad John - ‘Tenu Pyar’
  • Shabi - ‘Aisa Ho Na Jaye’
  • Shabi - ‘Bechara’

Digital Content

Digital Beauty Influencer of the Year (Viewers’ choice)

  • Duaa Fatima
  • Hemayal
  • Hira Faisal
  • Sabeena Syed

Digital Content Creator of the Year (Viewers’ choice)

  • Junaid Akram
  • Kanwal Aftab
  • Ron And Coco
  • Zulqarnain Sikandar

Digital Trendsetter of the Year (Viewers’ choice)

  • Aidah Sheikh
  • Dr Zee Khan
  • Hemayal
  • Zainab Raza

Fashion

Fashion Brand of the Year (Viewers’ choice)

  • Ansab Jahangir
  • HSY
  • Humayun Alamgir
  • Kanwal Malik

Emerging Talent of the year Fashion (Critics’ choice)

  • Muhammad Ali
  • Yasoob Rehman
  • Zunaish Shaikh

Fashion Model of the Year - Female (Critics’ choice)

  • Erica Robin
  • Jaweria Ali
  • Maleena Mansoor
  • Sona Rafiq

Fashion Model of the Year - Male (Critics’ choice)

  • Abid BanGash
  • Adnan Behrani
  • Suleman Hussain
  • Yasser Dar

Fashion Photographer of the Year (Critics’ choice)

  • Asad Muhammad Suleman
  • Ayaz Anis Khan
  • HM Studio
  • MHM Studio

Fashion Stylist of the Year (Critics’ choice)

  • Arinda Tul Noor
  • Hafsa Farooq
  • Rao Ali Khan
  • Yasser Dar

The Unilever Chairman’s Lifetime Achievement Award will also be presented in recognition of “extraordinary contributions” to the fields of entertainment and fashion.

