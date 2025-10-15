Images

The nominees have been announced for the third edition of the PISAs
There are some big names in the running in the categories of film, television, music, fashion and digital content.
Images Staff
15 Oct, 2025

The Pakistan International Screen Awards (PISAs) are back after a four-year hiatus, with the third edition set to light up the night at Dubai’s Festival Arena on November 22. The list of nominees for 22 of the event’s 24 awards was released on Wednesday.

The jury was revealed on October 9, comprising Something Haute Managing Editor Hassan Choudary, YouTube star Taimoor Salahuddin — popularly known as Mooroo — and culture critics Kamran Jawaid, Maliha Rehman and Sabah Bano Malik. Something Haute’s Aamna Isani is set to be the jury manager for the event.

Here is a complete list of all the artists, singers and contest creators in the running for the awards, spread across five categories — film, television, music, fashion and digital content. 

Digital Content

TikToker of the Year

  • Abu Bakar (Baba Che)
  • Alishbah Anjum
  • Areeka Haq
  • Jannat Mirza
  • Kanwal Aftab

Short-form Video Creator of the Year

  • Abul Hassan
  • Abbas Raza Bukhari
  • Kashaf Ali
  • Laiba Khurram
  • Shahveer Jafry

Long-form Video Creator of the Year

  • Abrar Hassan (Wild Lens by Abrar)
  • Junaid Akram (GanjiSwag)
  • Muhammad Shiraz (Shiraz Village Vlogs)
  • Rana Hamza Saif (RHS)
  • Sajid Rehman (Zalmi)

Lifestyle and Culture Creator of the Year

  • Adnan Zafar (Ken Doll)
  • Irfan Junejo
  • Romaisa Khan
  • Waliya Najib
  • Umar Khan (Ukhano)

Fashion

Bridal Couture Designer of the Year

  • Fahad Hussayn
  • Faraz Manan
  • Kamiar Rokni
  • Nomi Ansari
  • Rano’s Heirlooms

Luxury Pret Brand of the Year

  • Hussain Rehar
  • Iqbal Hussain
  • Misha Lakhani
  • Muse
  • Sania Maskatiya

Model of the Year

  • Abeer Asad Khan
  • Erica Robin
  • Jaweria Ali
  • Ghulam Nabi
  • Sona Rafique

Music

Song of the year

  • ‘Blockbuster’ — Faris Shafi x Umair Butt x Gharwi Group
  • ‘Departure Lane’ — Talha Anjum x Umair
  • ‘Jhol’ — Maanu x Annural Khalid
  • ‘Sadqay’ — Aashir Wajahat x Nayel x Nehaal Naseem
  • ‘Tu Hai Kahan’ — Aur x Zayn Malik

Artist of the Year

  • Abdul Hannan
  • Annural Khalid
  • Hasan Raheem
  • Maanu
  • Talha Anjum

Film

Best Actor - Film

  • Fawad Khan - Nayaab
  • Samar Jafri - Na Baligh Afraad
  • Yasir Hussain - Taxali Gate

Best Actress - Film

  • Mehwish Hayat - Daghabaaz Dil
  • Sanam Saeed - Umro Ayyar
  • Yumna Zaidi - Nayaab

Best Film - Popular

  • Nayaab
  • Taxali Gate
  • Umro Ayyar

Television

Best TV Serial

  • Dunyapur (Multiverse Entertainment)
  • Kabhi Main Kabhi Tum (Big Bang)
  • Khaie (7th Sky Entertainment)
  • Noor Jahan (Six Sigma Entertainment)
  • Zard Patton Ka Bunn (Kashf Foundation/Momina Duraid Productions)

Best Actor - TV (Popular)

  • Bilal Abbas Khan - Ishq Murshid
  • Fahad Mustafa - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Feroze Khan - Akhara
  • Khushhal Khan - Dunyapur
  • Sheheryar Munawar - Radd

Best Actor - TV (Critic’s Choice)

  • Bilal Abbas Khan - Ishq Murshid
  • Fahad Mustafa - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Faisal Qureshi - Khaie
  • Noman Ijaz - Bismil -Sohail Ahmed - Standup Girl

Best Actress - TV (Popular)

  • Hania Aamir - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Mawra Hocane - Jafaa
  • Ramsha Khan - Dunyapur
  • Sajal Aly - Zard Patton Ka Bunn
  • Yumna Zaidi - Gentleman

Best Actress - TV (Critic’s Choice)

  • Durefishan Saleem - Khaie
  • Mawra Hocane - Jafaa
  • Sajal Aly -Zard Patton Ka Bunn
  • Saba Hameed - Noor Jahan
  • Zara Noor Abbas - Standup Girl

Best Actor/Actress in a Negative Role

  • Khalid Butt - Khaie
  • Hareem Farooq - Bismil
  • Naeema Butt - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Manzar Sehbai - Dunyapur
  • Mohib Mirza - Jafaa

Best Onscreen Couple

  • Ali Raza & Anmol Baloch - Iqtidar
  • Bilal Abbas Khan & Durefishan Saleem - Ishq Murshid
  • Danish Taimoor & Hiba Bukhari - Jaan Nisar
  • Fahad Mustafa & Hania Aamir - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Hamza Sohail & Sajal Aly - Zard Patton Ka Bunn

Best Original Soundtrack

  • ‘Chal Diye Tum Kahan’ by Aur - Kabhi Main Kabhi Tum
  • ‘Rabba Yaar Mila De’ by Shahzaman Ali Khan - Bismil
  • Tera Mera Pyar Amar’ by Ahmed Jahanzeb - Ishq Murshid
  • Tere Ishq Mein’ by Shafqat Amanat Ali - Jafaa
  • Tumhari Chup’ by Atif Aslam - Gentleman

Best Writer

  • Aamir Raza - Breaking News
  • Farhat Ishtiaq - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Mustafa Afridi - Zard Patton Ka Bunn
  • Saqlain Abbas - Khaie
  • Zanjabeel Asim Shah - Noor Jehan

Best Director

  • Badar Mehmood - Kabhi Main Kabhi Tum
  • Kashif Nisar - Breaking News & Standup Girl
  • Musaddiq Malek - Noor Jehan
  • Saife Hassan - Zard Patton Ka Bunn
  • Wajahat Hussain - Khaie

The nominees for Best Film (Critic’s Choice) and Breakthrough Artist (Critic’s Choice) have yet to be announced.

