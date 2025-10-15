The nominees have been announced for the third edition of the PISAs
The Pakistan International Screen Awards (PISAs) are back after a four-year hiatus, with the third edition set to light up the night at Dubai’s Festival Arena on November 22. The list of nominees for 22 of the event’s 24 awards was released on Wednesday.
The jury was revealed on October 9, comprising Something Haute Managing Editor Hassan Choudary, YouTube star Taimoor Salahuddin — popularly known as Mooroo — and culture critics Kamran Jawaid, Maliha Rehman and Sabah Bano Malik. Something Haute’s Aamna Isani is set to be the jury manager for the event.
Here is a complete list of all the artists, singers and contest creators in the running for the awards, spread across five categories — film, television, music, fashion and digital content.
Digital Content
TikToker of the Year
- Abu Bakar (Baba Che)
- Alishbah Anjum
- Areeka Haq
- Jannat Mirza
- Kanwal Aftab
Short-form Video Creator of the Year
- Abul Hassan
- Abbas Raza Bukhari
- Kashaf Ali
- Laiba Khurram
- Shahveer Jafry
Long-form Video Creator of the Year
- Abrar Hassan (Wild Lens by Abrar)
- Junaid Akram (GanjiSwag)
- Muhammad Shiraz (Shiraz Village Vlogs)
- Rana Hamza Saif (RHS)
- Sajid Rehman (Zalmi)
Lifestyle and Culture Creator of the Year
- Adnan Zafar (Ken Doll)
- Irfan Junejo
- Romaisa Khan
- Waliya Najib
- Umar Khan (Ukhano)
Fashion
Bridal Couture Designer of the Year
- Fahad Hussayn
- Faraz Manan
- Kamiar Rokni
- Nomi Ansari
- Rano’s Heirlooms
Luxury Pret Brand of the Year
- Hussain Rehar
- Iqbal Hussain
- Misha Lakhani
- Muse
- Sania Maskatiya
Model of the Year
- Abeer Asad Khan
- Erica Robin
- Jaweria Ali
- Ghulam Nabi
- Sona Rafique
Music
Song of the year
- ‘Blockbuster’ — Faris Shafi x Umair Butt x Gharwi Group
- ‘Departure Lane’ — Talha Anjum x Umair
- ‘Jhol’ — Maanu x Annural Khalid
- ‘Sadqay’ — Aashir Wajahat x Nayel x Nehaal Naseem
- ‘Tu Hai Kahan’ — Aur x Zayn Malik
Artist of the Year
- Abdul Hannan
- Annural Khalid
- Hasan Raheem
- Maanu
- Talha Anjum
Film
Best Actor - Film
- Fawad Khan - Nayaab
- Samar Jafri - Na Baligh Afraad
- Yasir Hussain - Taxali Gate
Best Actress - Film
- Mehwish Hayat - Daghabaaz Dil
- Sanam Saeed - Umro Ayyar
- Yumna Zaidi - Nayaab
Best Film - Popular
- Nayaab
- Taxali Gate
- Umro Ayyar
Television
Best TV Serial
- Dunyapur (Multiverse Entertainment)
- Kabhi Main Kabhi Tum (Big Bang)
- Khaie (7th Sky Entertainment)
- Noor Jahan (Six Sigma Entertainment)
- Zard Patton Ka Bunn (Kashf Foundation/Momina Duraid Productions)
Best Actor - TV (Popular)
- Bilal Abbas Khan - Ishq Murshid
- Fahad Mustafa - Kabhi Main Kabhi Tum
- Feroze Khan - Akhara
- Khushhal Khan - Dunyapur
- Sheheryar Munawar - Radd
Best Actor - TV (Critic’s Choice)
- Bilal Abbas Khan - Ishq Murshid
- Fahad Mustafa - Kabhi Main Kabhi Tum
- Faisal Qureshi - Khaie
- Noman Ijaz - Bismil -Sohail Ahmed - Standup Girl
Best Actress - TV (Popular)
- Hania Aamir - Kabhi Main Kabhi Tum
- Mawra Hocane - Jafaa
- Ramsha Khan - Dunyapur
- Sajal Aly - Zard Patton Ka Bunn
- Yumna Zaidi - Gentleman
Best Actress - TV (Critic’s Choice)
- Durefishan Saleem - Khaie
- Mawra Hocane - Jafaa
- Sajal Aly -Zard Patton Ka Bunn
- Saba Hameed - Noor Jahan
- Zara Noor Abbas - Standup Girl
Best Actor/Actress in a Negative Role
- Khalid Butt - Khaie
- Hareem Farooq - Bismil
- Naeema Butt - Kabhi Main Kabhi Tum
- Manzar Sehbai - Dunyapur
- Mohib Mirza - Jafaa
Best Onscreen Couple
- Ali Raza & Anmol Baloch - Iqtidar
- Bilal Abbas Khan & Durefishan Saleem - Ishq Murshid
- Danish Taimoor & Hiba Bukhari - Jaan Nisar
- Fahad Mustafa & Hania Aamir - Kabhi Main Kabhi Tum
- Hamza Sohail & Sajal Aly - Zard Patton Ka Bunn
Best Original Soundtrack
- ‘Chal Diye Tum Kahan’ by Aur - Kabhi Main Kabhi Tum
- ‘Rabba Yaar Mila De’ by Shahzaman Ali Khan - Bismil
- Tera Mera Pyar Amar’ by Ahmed Jahanzeb - Ishq Murshid
- Tere Ishq Mein’ by Shafqat Amanat Ali - Jafaa
- Tumhari Chup’ by Atif Aslam - Gentleman
Best Writer
- Aamir Raza - Breaking News
- Farhat Ishtiaq - Kabhi Main Kabhi Tum
- Mustafa Afridi - Zard Patton Ka Bunn
- Saqlain Abbas - Khaie
- Zanjabeel Asim Shah - Noor Jehan
Best Director
- Badar Mehmood - Kabhi Main Kabhi Tum
- Kashif Nisar - Breaking News & Standup Girl
- Musaddiq Malek - Noor Jehan
- Saife Hassan - Zard Patton Ka Bunn
- Wajahat Hussain - Khaie
The nominees for Best Film (Critic’s Choice) and Breakthrough Artist (Critic’s Choice) have yet to be announced.
